Die geplante Impfpflicht wird laut Arbeitsminister Martin Kocher keine spezifischen arbeitsrechtlichen Konsequenzen haben: Über eine Weiterführung der 3G-Regel am Arbeitsplatz will Kocher, wie berichtet, diskutieren. Um die zum Teil sehr niedrige Impfquote zu heben, entwickeln Unternehmer immer öfter kreative Ideen: von Einmalzahlungen für alle, sobald eine bestimmte Quote erreicht ist, über Sachpreise und Gutscheine bis zu zusätzlichen freien Tagen. Auch die Daumenschrauben werden angezogen.