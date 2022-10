Was ist beim Vererben eines Hauses zu beachten?

Sie stehen vor dem Erwerb einer Immobilie oder wollen das Familienhaus an Ihre Kinder weitergeben? Beim Immobilientag, der in Kooperation zwischen der oö. Notariatskammer und den OÖNachrichten stattfindet, beantworten wir Ihre Fragen dazu. Schildern Sie uns Ihren Fall in einem kurzen E-Mail an wirtschaft@nachrichten.at, und wir geben die Frage (auf Wunsch anonymisiert) an die Experten auf der Bühne weiter.

In der ersten Runde dreht sich alles ums Immobilien-Übergeben und -Übernehmen. Die Notare Markus Seidl und Teresa Streicher geben einen Überblick über die wichtigsten Themen.

Die stark steigenden Grundstücks- und Baukosten lassen viele vor dem Erwerb eines Eigenheims zögern. Welche Folgen hat diese Entwicklung? Wie kann der Traum von der eigenen Immobilie dennoch erfüllt werden? Darüber diskutieren Robert Oberleitner, Geschäftsführer der Neuen Heimat, Stefan Hutter von der WSG, Bauträger Roman Sonnberger und die Notare Christoph Grumböck und Silke Höller-Prantner in der zweiten Gesprächsrunde auf der Bühne.

Der Immobilie als Wertanlage widmen sich dann noch Generaldirektor der Landesbank Oberösterreich Klaus Kumpfmüller, der Steuerberater Florian Huber (LeitnerLeitner), Manfred Pammer (Athos) sowie die Notare Clemens Molan und Teresa Maria Mursch-Edlmayr – und sprechen über die verschiedensten Aspekte für Anlegerwohnungen.

Der Immobilientag findet am 14. Oktober zwischen 12.30 und 16.30 Uhr im OÖN-Forum in den Linzer Promenaden Galerien statt. An 15 Beratungstischen bieten Notare auch persönliche Gespräche an. Dazu ist eine Anmeldung nötig auf notare-immotag.at – buchen Sie rasch einen Termin vorab. Der Besuch ist gratis, die Diskussionen werden auch auf nachrichten.at live übertragen.