Neues Wohnen, das begeistert: Urban, modern und mittendrin!

In Linz entsteht derzeit ein modernes Verdichtungsprojekt, das neuen, geförderten Wohnraum schafft. Die Wohnanlage „In der Neupeint“ umfasst 21 geförderte Mietwohnungen in zwei stilvollen, dreigeschossigen Gebäuden. Mit Wohnungsgrößen zwischen 56 m² und 80 m² bieten die 2- und 3-Zimmerwohnungen ausreichend Platz für individuelle Lebensentwürfe.

Dank durchdachter Architektur und hochwertiger Ausstattung, wie Fußbodenheizung und Einzelraumlüftungsgeräten mit Wärmerückgewinnung wird hoher Wohnkomfort gewährleistet. Die Tiefgarage und zugeordnete Kellerabteile sorgen für zusätzlichen Komfort und Stauraum. Eine Dachbegrünung, ein begrünter Innenhof mit Spielflächen sowie Flanierwegen schaffen eine besonders lebenswerte Wohnumgebung. Die Dachbegrünung wirkt sich positiv auf das Mikroklima aus, verbessert die Luftqualität und reduziert die Wärmeentwicklung im Sommer. Der begrünte Innenhof bietet nicht nur Raum für Erholung und Entspannung, sondern auch sichere Spielmöglichkeiten für Kinder. Die Freiflächen laden zur Begegnung ein und erhöhen die Lebensqualität der künftigen Bewohner.

Das Verdichtungsprojekt „In der Neupeint“ zielt darauf ab, die Nutzungsdichte zu erhöhen und mehr leistbaren und qualitativen Wohnraum zu schaffen. Ein Hauptvorteil dieses Projekts – die bereits vorhandene Infrastruktur. Die Wohnanlage ist optimal an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden, um umweltbewusst in die Linzer Innenstadt zu gelangen. Des Weiteren wirkt eine Verdichtung der Zersiedelung und somit auch dem Flächenverbrauch am Stadtrand entgegen.

Dieses Projekt der NEUE HEIMAT OÖ vereint urbanes Wohnen mit einer modernen, nachhaltigen Bauweise und einer besonders guten Anbindung ans städtische Leben – der perfekte Wohntraum für Jung und Alt! Bei diesem Vorreiterprojekt sind bereits alle Wohnungen vergeben