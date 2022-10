Immobilientag mit OÖN: Wie vererbe ich ein Haus?

Die Zinsen steigen wieder, Baukosten- und Grundstückspreise ebenfalls. Wie leistbar sind Häuser, Grundstücke, Wohnungen in dieser Wirtschaftssituation noch? Dieser Frage gehen Robert Oberleitner, Geschäftsführer der Neuen Heimat, Stefan Hutter von der WSG, Immobilientreuhänder Roman Sonnberger und die Notare Christoph Grumböck und Silke Höller-Prantner in einer Gesprächsrunde beim Immobilientag der Notare und der OÖNachrichten am Freitag, 14. Oktober, ab 12.30 Uhr in den Promenaden Galerien in Linz auf den Grund.

In der ersten Diskussionsrunde dreht sich alles ums Immobilien-Übergeben und -Übernehmen. Die Notare Markus Seidl, Teresa Streicher und Teresa Maria Mursch- Edlmayr geben einen Überblick über die wichtigsten Themen.

Der Immobilie als Wertanlage widmen sich dann um 15 Uhr noch der Generaldirektor der Landesbank Oberösterreich Klaus Kumpfmüller, der Steuerberater Florian Huber (LeitnerLeitner), Manfred Pammer (Athos) sowie Notar Clemens Molan – und sprechen über die verschiedensten Aspekte für Anlegerwohnungen.

Über digitale Vertragserrichtung und über die Abwicklung von Rechtsgeschäften über das Internet erfahren Sie ab 14.45 Uhr mehr in einem Interview auf der Bühne.

Persönliche Fragen möglich

Ihre persönliche Immobilienfrage können Sie an einem der 15 Beratungstische stellen oder vorab an wirtschaft@nachrichten.at schreiben. Anmeldung für Beratungen: notare-immotag.at. Besucher bitten wir, eine Maske zu tragen. Die Veranstaltung wird auch auf nachrichten.at per Livestream übertragen.