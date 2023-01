Immobilienpreise: Experten erwarten Trendwende, aber auf hohem Niveau

"Abkühlen statt aufblasen" – das erwarten Remax-Österreich-Geschäftsführer Bernhard Reikersdorfer und Experte Anton Nenning heuer auf dem Immobilienmarkt in Österreich. Erstmals seit 2015 dürften die Preise in diesem Jahr nicht steigen, sondern sinken – wenn auch auf hohem Niveau. Zuvor war es acht Jahre in Folge hinaufgegangen. Auch Oberösterreich schwimmt mit dem Bundestrend mit.

"Das ist eine Situation, wie wir sie so noch nie gehabt haben", sagte Nenning mit Verweis auf die Zahlen der aktuellen Prognose (siehe Grafik). Die 600 befragten Experten des Maklernetzwerks mit Sitz in Amstetten rechnen aus mehreren Gründen mit einer Trendwende auf dem Markt.

Erstens steige das Angebot deutlich, weil viele Verkäufer wegen der Preisentwicklung abgewartet und Immobilien zurückgehalten hätten. Es gebe aber auch einige, die aus finanziellen Gründen zu einem Verkauf gezwungen seien. Zweitens sinke die Nachfrage, vor allem in der Mittelschicht.

Drittens wirke die Gemengelage um die Pandemie, den Ukraine-Krieg, die Energiepreise und die Inflation auf den Markt ein. Und viertens würden die Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank und die strengen Kreditvergaberichtlinien in Österreich bremsen. Reikersdorfer: "Ich gehe davon aus, dass es da im ersten Quartal noch Lockerungen geben wird."

Plus bei Mieten und Baugründen

Erste Anzeichen für die Entwicklung habe es bereits in der zweiten Jahreshälfte 2022 gegeben. Während die Nachfrage bis Sommer das Angebot überstieg, habe sich das Verhältnis ab etwa August umgekehrt. "Die hohen Preissteigerungen der vergangenen Jahre sind vorerst zu Ende", sagte Reikersdorfer. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr stiegen die durchschnittlichen Kosten für ein Einfamilienhaus in Österreich um 13,1 Prozent auf 347.313 Euro und jene für eine Eigentumswohnung um neun Prozent auf mehr als 257.000 Euro.

Heuer sei von den 17 unter die Lupe genommenen Immobilienkategorien bei 17 ein Preisrückgang zu erwarten. Einzig bei Mietwohnungen in zentralen Lagen und am Stadtrand sowie bei Baugrundstücken rechnet Remax mit einem leichten Preisanstieg. Mietwohnungen dürften generell stärker in den Fokus rücken, vor allem in den Innenstädten.

Besonders hart dürfte es Gewerbeimmobilien treffen. Für Geschäftslokale liegt die Remax-Preiserwartung bei minus 8,1 Prozent, für Büroflächen beläuft sich das Minus auf 7,7 Prozent. Auch Betriebsgrundstücke gerieten unter Druck, heißt es.

Immobilien an Seen gefragt

Der bundesweite Trend zeichnet sich ebenfalls in Oberösterreich ab. Die Immobilienpreise dürften sich quer über alle Kategorien auf dem Niveau von vor zwei bis drei Jahren einpendeln. Die Nachfrage in Oberösterreich werde heuer um zehn Prozent zurückgehen, nach einem Plus von 4,6 Prozent im Vorjahr. Das Angebot werde sich laut Remax heuer um 6,6 Prozent erhöhen, nachdem es 2022 ein Plus von 0,9 Prozent gegeben hatte. Dieser Spagat dämpfe die Immobilienpreise um rund 6,6 Prozent.

Auch in der Landeshauptstadt Linz seien die Zeiten mit jährlichem Preisanstieg und unbegrenztem Marktwachstum vorbei. Weiterhin unverändert ist die Nachfrage im Hochpreissegment rund um Mondsee und Attersee. Je luxuriöser die Immobilie, desto mehr Nachfrage komme aus Wien, Deutschland und fast der gesamten EU, heißt es bei Remax.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft