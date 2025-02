Immobilienmarkt in Österreich: "Das Dunkel lichtet sich langsam"

Der Immobilienmarkt in Österreich kommt wieder in Bewegung.

Zarte Zuversicht macht sich bei den gewerblichen Bauträgern, Immobilienmaklern und Immobilienverwaltern breit. "Der Immobilienmarkt in Österreich ist wieder in Bewegung, die Transaktionszahlen steigen", sagt Gerald Gollenz, Obmann des Fachverbandes für Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Österreich, am Dienstag bei einem Pressegespräch. Das Dunkel lichte sich langsam, Grund zur Entspannung sei das für die Mitgliedsbetriebe aber noch nicht.

Während der Rekordjahre bis 2023 wurden in Österreich bundesweit mehr als 40.000 neue Wohneinheiten jährlich gebaut oder saniert, zwei Drittel davon von der gewerblichen Immobilienwirtschaft. "2025 sinkt diese Zahl auf rund 27.100, in den Folgejahren pendeln wir uns auf diesem Niveau ein", sagt Gollenz.

Gerald Gollenz, Obmann der Immobilien- und Vermögenstreuhänder in der Wirtschaftskammer Bild: WKO

Das Aus der KIM-Verordnung (strenge Kreditvergabe-Richtlinien) heuer im Sommer werde den Markt beleben. Von der Talfahrt seien alle Bereiche des Wohnbaus betroffen gewesen: gewerblich, kommunal und gemeinnützig.

Von der neuen Regierung seien "dringend substanzielle Erleichterungen für alle Partner auf dem Wohnungsmarkt nötig", forderte der stellvertretende Fachverbandsobmann Michael Pisecky. Um Wohnraumversorgung sicherzustellen, sei es nötig, überzogene Baustandards zu reduzieren und den rechtlichen Rahmen zu schaffen, der in großen Städten wie Wien Nachverdichtung ermögliche.

Der Fachverband der Immobilien- und Vermögenstreuhänder vertritt in Österreich 12.000 Betriebe und rund 26.000 Beschäftigte.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner