Immer mehr Firmen wollen Güter per E-Lkw transportieren lassen

"Wir erleben eine ganz starke Nachfrage unserer Kunden nach Beförderung ihrer Güter mit alternativen Antrieben", begründet Elisabeth Andrieux, Chefin des Transportunternehmens Hofmann & Neffe, die Anschaffung weiterer Lkw mit Elektroantrieb. Der Verkehr trägt mit einem Fünftel zum Treibhausgasausstoß bei und ist somit ein großer Hebel auch für die Nachhaltigkeitsbilanzen von Unternehmen.

Doch die E-Mobilität im Schwerverkehr hält in Europa nur langsam Einzug. Das Astener Familienunternehmen gilt als Branchenpionier: Aktuell zählen sieben Volvo FM Electric mit 540-kWh-Akkus zum Fuhrpark. 2025 werden zehn bis 15 weitere E-Lkw (auch Mercedes, MAN) folgen, kündigte Andrieux an, das ist dann ein Zehntel der rund 130 Zugmaschinen (samt knapp 200 Anhängern). Dafür investierte das Unternehmen bereits eine Summe "im höheren sechsstelligen Bereich" in die Ladeinfrastruktur am Betriebsgelände: Zehn Schnellladepunkte (DC) mit einem eigenen Trafo mit 1,5 MW Leistung. PV- bzw. Grünstrom sind Pflicht. Ein Lkw lädt im Schnitt eine Stunde (20 auf 80 Prozent). Noch werden E-Lkw und die dazugehörige Ladeinfrastruktur gefördert, ein Auslaufen der Förderung wird erwartet.

E-Lkw auch für Fernstrecken geeignet

Die E-Lkw-Reichweiten betragen 400 bis 700 km, das würde wegen der Fahrer-Ruhezeiten auch auf Fernstrecken genügen, so Marcus Scholz, Chef der elexon GmbH mit Sitz in Aachen. Dieser Anbieter von Ladelösungen hat nach Eigenangaben mehr als 20.000 Ladepunkte an mehr als 800 Standorten errichtet, nun auch bei Hofmann & Neffe. Das bedeute "mehr als sieben Millionen Ladezyklen bei einer Betriebsverfügbarkeit von 99,87 Prozent". Die Verlässlichkeit sei für Transportfirmen das Um und Auf, sich auf das öffentliche Ladenetz zu verlassen, riskant.

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch