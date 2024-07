Im Herzen des Weltmarktführers für Hydraulik

Ronald Bittenauer wurde in Steyr geboren und wuchs in St. Valentin auf.

Das Unternehmen mit Sitz in Lohr am Main und Ulm teilt das Schicksal etlicher hochspezialisierter Industriekonzerne: Man ist fast täglich mit ihren Produkten konfrontiert, nimmt sie als solche aber nicht wahr. Bosch Rexroth ist Weltmarktführer für Hydraulik-Produkte, setzte im Vorjahr 7,6 Milliarden Euro um und beschäftigt 32.800 Menschen weltweit, darunter auch rund 350 in Österreich an den Standorten Linz, Pasching und Wien mit einem niedrigen dreistelligen Millionenumsatz.