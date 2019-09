Im heimischen Online-Handel fließt jeder zweite Euro in die USA und nach China

Amazon, willhaben und eBay: Diese drei Plattformen sind in Österreich am beliebtesten für das Einkaufen im Internet. Erst danach folgen direkte Webseiten von Unternehmen, wie aus Studie des Linzer Marktforschungsinstituts Imas unter 1000 Befragten hervorgeht. Die Ergebnisse präsentierten Imas-Chef Paul Eiselsberg und Martin Sonntag, Obmann der Versand- und Internethändler in Oberösterreich, heute, Montag, in Linz.

Demnach geben 43 Prozent der Österreicher ab 16 Jahren an, zumindest einmal im Monat im Internet einzukaufen. 44 Prozent machen das hingegen seltener oder nie. Der Rest hat keinen Zugang zum Internet. Im Vergleich zu einer 2017 durchgeführten Studie sei die Zahl der Online-Shopper zwar gestiegen, aber nicht explodiert, sagt Eiselsberg. „Es gibt eine kontinuierliche Entwicklung, aber keinen Dammbruch.“

Bemerkenswert ist, dass nicht nur US-Online-Händler in der Gunst der Österreich ganz oben stehen, sondern auch jene aus China. Jeder sechste Österreich hat bereits bei Alibaba oder anderen Anbietern Pakete bestellt. Bei jedem dritten Einkauf kam es zu Problemen bei der Abwicklung. Auch deswegen übt WKOÖ-Vertreter Sonntag Kritik. „Sie zahlen keine Steuern und halten sich nicht an heimische Normen.“ Zudem müssten chinesische Händler im Gegensatz zu österreichischen nicht für Verpackungen bezahlen. „Die einen produzieren Müll, die anderen müssen ihn mitzahlen.“ 56 Prozent der Österreicher seien der Meinung, bei österreichischen Händlern einzukaufen, um Arbeitsplätze zu sichern.

Urlaube, Bücher und Mode

Österreichweit erwirtschaften Online-Händler rund sieben Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Die Hälfte davon gehe ins Ausland, sagt Sonntag. In Oberösterreich gibt es an die 1000 Händler, die online tätig sind. Die Landsleute nutzen den Online-Kauf am öftesten für Urlaubsreisen, Bücher, Mode und Unterhaltungselektronik. Als Vorteil nennen die Österreicher, jederzeit einkaufen zu können, eine große Auswahl zur Verfügung zu haben sowie Produkte gut vergleichen zu können.

Trotz des Vormarsches des Online-Handels kauft ein Großteil der Österreicher weiter im stationären Handel ein. 37 Prozent verzichten gänzlich auf den Einkauf in Netz, 62 Prozent nutzen laut der Studie beide Wege.