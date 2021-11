"Ein kompletter Lockdown in der Vorweihnachtszeit ist das schlimmste Szenario. Das ist so, wie wenn Sie einem Christbaumhändler sagen, er solle seine Ware im Februar anbieten", sagt der Geschäftsführer des Handelsverbands, Rainer Will. Der stationäre Handel ist wegen der aktuellen Infektionszahlen, des aktuellen Lockdowns für Ungeimpfte und des drohenden kompletten Lockdowns aus dem Häuschen. Die Widerstandsfähigkeit der Branche sei in den vergangenen zwei Jahren massiv gesunken. Weitere rigide