Im Flugverkehr fehlt es an Schubkraft, um die Klimaziele zu erreichen

Rund 90.000 Menschen sind zur UN-Klimakonferenz, zur COP29 in Aserbaidschans Hauptstadt Baku erwartet worden. Die Masse der Teilnehmenden aus aller Welt dürfte für die Anreise in die Stadt am Kaspischen Meer ins Flugzeug gestiegen sein – ein Mitgrund, warum der Sinn solcher internationaler Gipfeltreffen von Kritikerinnen und Kritikern in Frage gestellt wird. Immerhin dient die Luftfahrt in der Klimadebatte oft als Negativbeispiel. Wenn auch eher symbolhaft.