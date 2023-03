Im Februar 369.769 Menschen ohne Job oder in AMS-Schulungen

Es gab einen Rückgang von rund 7.000 Personen oder 1,9 Prozent auf 369.769 Menschen ohne Arbeit oder in AMS-Schulungen. Die Arbeitslosenquote ging damit nach nationaler Berechnung auf 7 Prozent zurück und lag damit auf dem tiefsten Wert seit 2008, teilte das AMS am Mittwoch mit. Merklich zurückgegangen ist die Zahl der offenen Stellen. Es gibt auch mehr junge Arbeitslose.

AMS-Chef Johannes Kopf verwies auch auf einen Anstieg der Arbeitslosigkeit auf dem Bau. "Die stärkere Bauarbeitslosigkeit dürfte jedoch teilweise auch auf die winterlichen Verhältnisse zurückzuführen sein, so sehen wir eine schlechtere Entwicklung in Südösterreich, wo ja auch mehr Schnee gefallen ist", so Kopf.

"Ich vermute, dass Ende März der Rückgang der Gesamtarbeitslosigkeit sein vorläufiges Ende findet. Die Prognosen verkünden einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit für heuer und bereits 2024 wieder einen Rückgang. Das wäre ja fein, der Fachkräftemangel wird uns damit aber erhalten bleiben, so der AMS-Chef.

Kocher erfreut über Entwicklung

Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) zeigte sich im Pressefoyer nach der Ministerratssitzung am Mittwoch erfreut über die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Man sehe weiterhin - trotz der Herausforderungen für die Unternehmen, insbesondere durch die hohen Energiepreise - "keine negativen Effekte am Arbeitsmarkt", sagte Kocher. Auch gäbe es derzeit weniger Arbeitslose als im Februar 2022.

Die Zahl der offenen Stellen habe sich erhöht, diese würden sich auf "Rekordniveau" befinden. Dies liege aber nicht daran, dass es etwa weniger Beschäftigte gäbe, im Gegenteil: Gegenüber Februar 2022 ist die Zahl der unselbstständig Beschäftigten laut Kocher um rund 63.000 Personen gestiegen. Erfreut zeigte sich der Ressortchef auch über das Plus bei den älteren Beschäftigten (über 50 Jahre) (+2 Prozent).

Die Aussichten für die heurige Entwicklung seien zwar nicht so gut wie im letzten Jahr, es bestehe aber "guter Grund für Optimismus, wenn es uns gelingt, uns weiter unabhängig zu machen von fossilen Energieträgern, vor allem von Russland", so Kocher. Es hänge aber viel von der geopolitischen Entwicklung ab, betonte er.

