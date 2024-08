Weltweit waren die Börsen am Montag auf Talfahrt, am stärksten erwischte es jene in Asien.

Das Stottern der Konjunkturlokomotive USA rüttelt die Finanzmärkte durcheinander: Das war am Montag der Fall. Ausgelöst durch US-Rezessionsängste brachen Börsenkurse in Asien, den USA und in Europa ein. Auch in Österreich geriet der Leitindex ATX unter Druck.