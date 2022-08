Ikea eröffnet neuen Standort in Linz

Der schwedische Möbelkonzern Ikea eröffnet in Linz einen weiteren Standort: Im Herbst 2022 soll ein "Planungsstudio" in das Einkaufszentrum "Passage" einziehen. Mit dem neuen Konzept will Ikea den Menschen in den Innenstädten näher kommen: Dort kann man keine Möbel mitnehmen, aber bestellen. Besucher können sich zudem beraten lassen. Das Konzept unterscheidet sich also wesentlich von den "klassischen" Ikea-Einrichtungshäusern.

Da Planungsstudio in Linz ist das dritte in Österreich: Solche Standorte gibt es bereits in St. Pölten und Dornbirn. Für das Studio sucht Ikea laut eigenen Angaben bis zu sieben Mitarbeiter.