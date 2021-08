Iglo Österreich steigerte 2020 Umsatz um ein Fünftel

Iglo Österreich hat im Vorjahr den Umsatz um 20 Prozent auf knapp 120 Millionen Euro steigern können, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Insgesamt wuchs der Markt für Tiefkühlprodukte ohne Eis und Torten um 19 Prozent.

Homeoffice und geschlossene Gastronomiebetriebe hätten dazu beigetragen, dass in Österreich wieder vermehrt selbst gekocht wurde. Laut Iglo Österreich war auffällig, dass Produkte, die als Komponenten eigener Mahlzeiten verwendet werden können, besonders gefragt waren. So stieg der Umsatz bei Naturfisch um 27 Prozent, bei Erdäpfelprodukten waren es 30 Prozent.

"Im Jahr der Pandemie haben die Vorteile der Tiefkühlung, wie einfache Portionierbarkeit oder die Haltbarkeit der Produkte, zusätzlichen Aufwind gebracht", wird Iglo-Österreich-Geschäftsführer Markus Fahrnberger-Schweizer in der Aussendung zitiert.

Wachstum setzt sich heuer fort

Trotz des starken ersten Halbjahres 2020 wuchs Iglo auch heuer in den ersten sechs Monaten weiter. Während der Markt um 0,6 Prozent wuchs, seien es bei Iglo 1,6 Prozent gewesen.

Heuer hat das Unternehmen damit begonnen, das Nährwertprofil "Nutri-Score" auf die Produktverpackungen zu drucken. Das in Frankreich von Wissenschaftlern entwickelte System ist in Europa bereits weitverbreitet und wird derzeit etwa in Deutschland, Belgien, Spanien, Portugal, den Niederlanden und Luxemburg als freiwillige Kennzeichnung empfohlen. Eine Einigung auf EU-Ebene ist derzeit ausständig.

Ein Großteil des Gemüses bei Iglo sowie die Erdäpfel kommen traditionell aus dem Marchfeld und sind AMA-zertifiziert. Im Jahr 2020 wurden rund 10.350 Tonnen Gemüse und rund 5000 Tonnen Erdäpfel aus dem Marchfeld für die Tiefkühlprodukte des Unternehmens verarbeitet. Panierte Fische kommen aus einem Werk in Bremerhaven.