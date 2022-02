IFW warnt: Weltwirtschaft verliert Schwung

Vor drei Wochen hatte der IWF seine Wachstumsprognose für 2022 bereits auf 4,4 Prozent gekürzt. Grund waren vor allem schwächere Aussichten in den USA sowie in China. Die Wirtschaft erhole sich mit einem moderaten Tempo von Corona. Laut IWF fallen bis 2024 durch die Pandemie fast 14 Billionen Dollar an Wirtschaftsleistung aus.

Georgiewa forderte zudem die Notenbanken auf, jede Änderung ihrer Maßnahmen klar zu kommunizieren, um die Finanzstabilität zu sichern.