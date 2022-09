Ifo-Institut: Rezession und weiter steigende Inflation

9,3 Prozent – so hoch soll laut dem Münchner Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo die Teuerungsrate kommendes Jahr in Deutschland ausfallen. Zudem prognostizierten die Ökonomen am gestrigen Montag eine bevorstehende Rezession, die Deutschlands Wirtschaft im kommenden Jahr um 0,3 Prozent schrumpfen lassen werde.

"Wir gehen in eine Winterrezession", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser. Die Strom- und Gaspreisanpassungen zu Jahresbeginn 2023 könnten die Inflationsrate im ersten Vierteljahr sogar auf etwa elf Prozent hochtreiben. Damit würden Haushaltseinkommen schrumpfen und die Kaufkraft in diesem und dem kommenden Jahr um drei Prozent sinken – ein seit Einführung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 1970 nie zuvor erreichter Wert.

Angesichts dieser Prognosen rechnet Wollmershäuser auch mit einer weiteren, drastischen Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf vier Prozent. Erst vergangene Woche hob die EZB den Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 1,25 Prozent.

Arbeitsmarkt bleibt stabil

Eine Normalisierung des Wachstums und der Inflation erwartet Wollmershäuser erst 2024. Da werde das Wachstum 1,8 Prozent und die Inflation 2,5 Prozent betragen. Schwere Auswirkungen für den deutschen Arbeitsmarkt befürchtet das Ifo hingegen nicht. Der Beschäftigungsaufbau werde sich nur vorübergehend verlangsamen.