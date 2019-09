Der Anteil der Frauen in der Forschung zur künstlichen Intelligenz (KI) und Digitalisierung beträgt weltweit nur zwölf Prozent. "Künstliche Intelligenz ohne Vielfalt, also auch ohne Intelligenz der Frauen, funktioniert aber nicht." Das sagte Universitätsprofessorin und Gender-Expertin Sabine Köszegi von der TU Wien am Donnerstagabend in Linz beim Zukunftsforum OÖ zum Thema "Warum künstliche Intelligenz und Vielfalt".