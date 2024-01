"Ich sehe schon eine gewisse Verwöhnung"

Bereitschaft zur Mehrarbeit ist bei Jungen nicht mehr so ausgeprägt.

Ist Österreich auf dem Weg in die Wohlstandskrise? Diese Frage wurde beim Format "Industrie im Dialog" der Industriellenvereinigung (IV) Oberösterreich diskutiert. Der Linzer Marktforscher Spectra hat dazu 805 Oberösterreicher befragt und bei der Auswertung den Fokus auf die unterschiedlichen Generationen gelegt. So glauben 59 Prozent, dass der Wohlstand in den kommenden Jahrzehnten sinken wird. Bei den Älteren (vor 1973 Geborenen) ist der Anteil mit 68 Prozent besonders hoch. "Die Jungen sind optimistischer bzw. trauen sich 17 Prozent keine Prognose zu. Uninformiertheit ist ein großes Problem", sagte Geschäftsführer Stephan Duttenhöfer.

Abgefragt wurde eine mögliche Arbeitszeitverkürzung auf 32 Stunden: 61 Prozent sehen darin eine Gefahr für den Wohlstand. 51 Prozent der unter 30-Jährigen sind der Meinung, dass dies leistbar ist (Ältere: 17 Prozent).

Es braucht mehr Aufklärung

"Wir können schon weniger arbeiten, aber wir müssen die Konsequenzen bedenken", sagte Gertrude Schatzdorfer-Wölfel, geschäftsführende Gesellschafterin von Schatzdorfer Gerätebau, bei der anschließenden Diskussion. Würde weniger eingezahlt, gäbe es kein funktionierendes Gesundheitssystem mehr: "Wir können nur das verteilen, was wir erwirtschaften. Und dafür sorgen diejenigen, die arbeiten gehen."

"Es braucht mehr Aufklärung über die systemischen Zusammenhänge", sagte Klaus Pöttinger, Seniorchef von Pöttinger Entsorgungstechnik: Er sehe eine gewisse Verwöhnung, die aber eher von den Eltern als von den Jungen komme.

Elin-Co-Geschäftsführer Oskar Kern kritisierte, dass auf eine unsichere Zukunft mit starren Systemen reagiert werde. "Wir sollten mit Jammern aufhören: Es gibt auch Junge, die bereit sind, Leistung zu erbringen." Mehrleistung zu besteuern, sei falsch. Menschen, die arbeiten wollten, sollten dies auch können.

Laut IV-OÖ-Geschäftsführer Joachim Haindl-Grutsch braucht es nicht mehr Umverteilung, "sondern die Menschen sollen sich ihren eigenen Wohlstand erarbeiten können".

Elisabeth Prechtl

