"Es wäre besser gewesen, wir hätten die Leute stempeln geschickt. Denn das System der Kurzarbeit hat sich aus meiner Sicht nicht bewährt", sagt der Mühlviertler Malereiunternehmer Johannes Reisinger, dessen Firma in Bad Zell und Linz mit 50 Beschäftigten aktiv ist. Von den Gewerbetreibenden in seinem Freundeskreis habe keiner aus der Kurzarbeit bisher Geld bekommen. "Ich habe noch keinen Cent gesehen und das Experiment Kurzarbeit beendet", sagt Reisinger.

Er ist nur einer von vielen Unternehmern, die genau drei Monate nach dem Lockdown der Wirtschaft frustriert und verärgert über ihrer Meinung nach leere Versprechen der Regierung sind. Einige warten noch immer auf das versprochene Geld, andere fühlen sich mit Almosen abgespeist.

Gabriella Mader betreibt in Gmunden alleine eine Boutique für Damenmode. "Das Geschäft lief bis Mitte März sehr gut. Dann musste ich zusperren." Aus dem Härtefallfonds habe sie für drei Monate 1500 Euro bekommen plus 500 Euro fürs Wiederaufsperren. "Davon kann ich nicht leben, da geht sich kein Unternehmerlohn aus", sagt die Unternehmerin. Die Ware sei über den Kontokorrentkredit bei der Bank bezahlt, aber die Kauflaune der Kundinnen will sich noch nicht einstellen. Ein Anruf beim Finanzminister steigerte den Frust von Frau Mader. "Ich wurde dort abgewimmelt. Dabei wollte ich Herrn Blümel nur erzählen, wie es im alltäglichen Wirtschaftsleben zugeht."

Den Vergleich zwischen Österreich und Deutschland hat die Unternehmerin Marina Stütz. Die Chefin der Linzer Schmuck- und Uhrenhandelskette Goldwelt beschäftigt 75 Mitarbeiter und betreibt 17 Filialen in Österreich und Deutschland. "In Österreich haben wir Kurzarbeit am ersten möglichen Tag beantragt, den Antrag sieben Mal ausgefüllt und vier Wochen auf eine Bestätigung gewartet. Jetzt kam das Geld für März", sagt die Unternehmerin. In Bayern dagegen hätten zwei Minuten auf einer Homepage der Regierung gereicht, um Zuschüsse zu beantragen, die binnen zwei Tagen auf dem Konto waren. Nach 100 Tagen hat auch der Ohlsdorfer Wirt Michael Fürtbauer endlich das erste Geld für die Kurzarbeit erhalten. Der Chef der Freiheitlichen Wirtschaft klagt darüber, dass für Eingaben-/Ausgabenrechner die Beantragung von Unterstützung zu kompliziert sei. Die Abrechnungszeiträume (jeweils von 15. bis 15. des Folgemonats) seien realitätsfern, weil die meisten Firmen pro Monat rechnen würden.

Der Krenglbacher Steuerberater Hans Weiß hat von Anfang an gewarnt, dass die Corona-Maßnahmen zu bürokratisch seien, und gefordert, dass der Großteil über die Finanz abgewickelt werden sollte, weil diese über die Daten verfüge. Seine Befürchtungen hätten sich bestätigt, sagt Weiß. Es wurde sehr bürokratisch. Das bestätigt auch der Mühlviertler Filmproduzent Wolfgang Sendlhofer. "Ohne Steuerberater ist die Abwicklung für einen Kleinbetrieb nicht machbar." Viele Kleinbetriebe würden mit Almosen abgespeist.

Kommentar: "Der Frust bei kleinen Betrieben ist beträchtlich", schreibt OÖN-Wirtschaftsressortleiter Dietmar Mascher

Leben von Ersparnissen

Von Ersparnissen lebt der Rieder Veranstaltungstechniker Tobias Pröll, der einen Angestellten und einen Lehrling beschäftigt, der noch dazu in einer Branche arbeitet, die noch länger auf entsprechende Umsätze warten muss. Aus den meisten Töpfen habe er noch nichts erhalten. Zudem seien die Modalitäten leistungsfeindlich gestaltet, sodass er Geld verliere, sobald der Umsatz anspringt.

Sowohl Johannes Egger (Unternehmergruppe der NEOS) als auch Helmut Mitter vom SP-Wirtschaftsverband berichten davon, dass viele Ein-Personen-Unternehmen nicht das Geld bekommen, mit dem sie gerechnet haben. "Auch bei den Überbrückungskrediten durch die Banken hat es Probleme gegeben, weil die Kleinen deren Anforderungen nicht erfüllen konnten", sagt Egger.

Steuerberater Gerald Punzhuber von der KPMG bestätigt zwar, dass manche Dinge schneller funktionieren hätten können. Bei seinen Kunden habe es aber durchaus auch positive Beispiele für rasche Erledigung gegeben. "Man muss der Regierung zugute halten, dass auch für sie die Dimension der Krise neu war."

Erfahrungen der Unternehmer

