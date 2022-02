"Ich gehe nicht Hals über Kopf, wenn der erste Schuss fällt"

Beim ersten Anruf am Freitagvormittag ist Thomas Brunner kurz angebunden: "Wir packen gerade." Sechs Stunden später ist er mit seiner Frau im Auto auf dem Weg in den Westen des Landes. Die Übernachtung ist in den Karpaten geplant. Am Samstag geht es dann weiter zur nahen rumänischen Grenze. Hier rechnet der Oberösterreicher mit einer Wartezeit von ein bis zwei Tagen.