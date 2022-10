„Ich bin wie ein Therapeut für meine Kunden und die Mitarbeiter“

Mirko Miskovic war die Premiere vorbehalten: Im niederösterreichischen Gloggnitz hat er in der Vorwoche einen Billa-Supermarkt eröffnet, den er als Kaufmann gemeinsam mit Billa führt. Zwei weitere Filialen mit Kaufleute-Beteiligung soll es laut Billa-Mutter Rewe noch heuer geben. 2023 kommen zwölf weitere in Österreich dazu, bis Ende 2026 sollen es 100 werden.

Das Partnerschaftsmodell sei in Österreich einzigartig, weil es sich durch überdurchschnittliche Unterstützung und ein Sicherheitsnetz auszeichne, sagt Rewe-Sprecher Paul Pöttschacher. Die Kaufleute würden zwei Jahre lang kein Risiko tragen.

Das Modell der selbstständigen Kaufleute ist im Rewe-Konzern nicht neu: 280 Adeg-Kaufleute gibt es in Österreich. Einer von ihnen ist Thomas Höfer, selbstständiger Kaufmann in Schlierbach.

Die Höfers sind Kaufleute in dritter Generation, begonnen wurde 1938 mit einem Kaufladen mit 35 Quadratmetern Fläche. Seit den 1950er-Jahren ist man Teil der Adeg-Einkaufsgenossenschaft. "Wir dürfen unser Sortiment frei zusammenstellen", sagt Höfer, der bei Adeg einkauft und zudem mit 70 regionalen Produzenten zusammenarbeitet: "30 Prozent unseres Umsatzes erzielen wir mit diesem regionalen Sortiment." Mit diesem Fokus könne es kleinen Nahversorgern gelingen, sich von der Konkurrenz abzuheben.

Thomas Höfer arbeitet mit 70 regionalen Produzenten zusammen. Mit den Schmankerln werden auch die „Bschoad Binkerl“ befüllt.

"Man legt sich mehr ins Zeug"

"Nachteil eines kleinen Geschäfts ist die begrenzte Fläche und dass wir, oft zu Unrecht, den Ruf haben, teurer zu sein." Die Beziehungen seien viel persönlicher: "Man ist wie ein Therapeut für Mitarbeiter und Kunden." Wer selbstständig arbeite, sei sein eigener Chef, trage die ganze Verantwortung, lege sich aber automatisch mehr ins Zeug.

Das bestätigt auch Georg Deisinger, einer von 71 Franchisenehmern des Trauner Lebensmittelhändlers Unimarkt. Zur UniGruppe gehören auch 230 Nah&Frisch-Märkte, die alle von Selbstständigen betrieben werden. Der gelernte Mechaniker Deisinger und seine Frau Iris sind seit 2010 in Gallneukirchen als Kaufleute tätig.

"Es geht familiär zu. Wir bestellen für die Kunden auf Wunsch auch Waren, die nicht im Sortiment sind", sagt Deisinger, der ebenfalls die enge Zusammenarbeit mit regionalen Lieferanten betont: "Unser Wurstlieferant ist zwei Kilometer entfernt. Wir bekommen immer die bestellten Mengen." 80 Prozent des Einkaufs werde über die UniGruppe getätigt, das restliche Sortiment könne man frei zusammenstellen.

Die stark gestiegenen Energiekosten machen auch den Nahversorgern zu schaffen: Deisinger hat im Vorjahr eine PV-Anlage auf dem Geschäft montieren lassen, 50 Prozent des Stromverbrauchs kann man laut eigenen Angaben selbst decken. "Aber es gibt Kollegen, die überlegen, die Reißleine zu ziehen."

Das bestätigt auch Unimarkt-Eigentümer Andreas Haider: Fast alle Franchisenehmer seien in den eigenen Strompool eingebunden, die Konditionen bis Ende 2023 seien gut. Jene, die sich nicht angeschlossen hätten, seien mit bis zu 100.000 Euro Mehrkosten an Strom konfrontiert. Hier brauche es Unterstützung seitens der Regierung. Fünf Franchisenehmer hätte ihre Verträge bereits gekündigt. Die Suche nach neuen Partnern sei derzeit schwierig.

Warenverfügbarkeit, Personal

Neben den hohen Energiekosten sei auch die Suche nach Personal eine Herausforderung, sagt Sabine Jeblinger, Spar-Kauffrau in Pramet (Bez. Ried). Sie führt das Geschäft gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten, auch ihre Mutter hilft mit: "Mit der Warenverfügbarkeit ist es ein Auf und Ab."

Sabine Jeblinger (m.), Spar-Kauffrau in Pramet, kann auf die Hilfe ihrer Mutter und ihres Lebenspartners Harald Richter zählen.

"Als Selbstständige ist man für wirklich alles zuständig, aber es gibt auch viele Vorteile. Ich kann mich mit dem Produkt und dem Preis auseinandersetzen, mich entfalten und wirklich Kauffrau sein."

650 selbstständige Spar-Kaufleute gibt es in Österreich. Das Modell gibt es seit Anfang an: Spar startete als Großhändler, der die Kaufleute belieferte. Das Filialsystem gibt es erst seit den 1970er-Jahren, sagt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann.

Im Konzern gäbe es spezielle Programme, in denen Angestellte alles lernen, was sie in der Selbstständigkeit brauchen. Der Stellenwert sei hoch: "Im Konzern gibt es ehemalige Gebietsleiter und Personaler, die jetzt selbstständige Kaufleute sind."