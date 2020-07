Manche Unternehmer leiden still: Der Wäschereibesitzer, der Tisch- und Bettwäsche für Hotels reinigt und fast alle Aufträge einbüßte, die Blumenhändlerin, deren Ware verrottet, oder der Wirt, dessen Stammtisch seit Monaten leer bleibt. Andere kämpfen lautstark für ihren Betrieb. Doris Felber (57) ist Mehrheitseigentümerin des Wiener Familienbetriebs Bäckerei Felber. Sie baute in Niederösterreich Resch&Frisch auf und stieg in den Neunzigerjahren in das Unternehmen ihres zweiten Mannes Franz