IAA: Proteste, Optimismus bei VW und KI fürs Auto

Mit einer Abseilaktion über dem Mittleren Ring in München haben Aktivisten der radikalen Umweltschutzorganisation „Extinction Rebellion“ am Montag bei der Internationalen Automobil-Ausstellung IAA Staus ausgelöst: Am Vormittag seilten sich zwei Menschen vor einer direkt neben der BMW-Zentrale über die zentrale Verkehrsader führenden Brücke ab. Der Ring wurde zeitweise gesperrt, die Polizei ließ die Demonstranten bei ihrer Aktion gewähren.

Auf einem Plakat forderten die Aktivisten „Klimaschutz statt IAA – Geld für Öffis, nicht für Autobahnen“. Auch Greenpeace-Mitgliedern haben protestiert und in einer Wasserfläche vor dem Haupteingang Karosserieteile versenkt. Die Messe, die heuer zum zweiten Mal in München stattfindet, ist umstritten: Sie hatte auch 2021 zahlreiche Proteste ausgelöst.

Die IAA wird heute eröffnet und läuft bis zum Wochenende. Am gestrigen Pressetag gab es bereits zahlreiche Präsentationen. Auch mehrere chinesische Hersteller zeigten Elektroautos, mit denen sie deutschen Autobauern Konkurrenz machen wollen. Fachleute rechnen damit, dass BYD, Xpeng und Dongfeng bald zu ernst zu nehmenden Wettbewerbern von BMW, Mercedes und VW aufsteigen könnten.

„Angst ist falscher Ratgeber“

Während die deutschen Hersteller von steigenden Kosten gebremst werden, profitieren die Chinesen von niedrigen Produktionskosten und einer eigenen Batterieproduktion. VW-Konzernchef Oliver Blume sieht sich gewappnet: „Angst ist ein falscher Ratgeber, weil ich dann anfange zu flattern und schon von vorneherein keine Chance habe, zu gewinnen.“ Volkswagen besinne sich auf seine Stärken und werde selbstbewusst dagegenhalten – „aber auch mit einer klaren, realistischen Analyse“, sagte der Vorstandsvorsitzende.

Ein Kritikpunkt ist, dass E-Autos in Europa zu teuer sind: Blume versprach gestern, bis 2025 E-Autos zu Einstiegspreisen von weniger als 25.000 Euro auf den Markt zu bringen. Reichweite und Effizienz sollen um zehn Prozent steigen. Modelle von VW, Skoda und Cupra sollen in weniger als 20 Minuten ihre Batterien aufladen können.

Der deutsche Zulieferer Continental zeigte eine von Google entwickelte Technologie, um mittels künstlicher Intelligenz (KI) während der Fahrt Informationen abzurufen. Per Sprachbefehl können Fragen zu Sehenswürdigkeiten gestellt oder Ziele ins Navigationssystem eingegeben werden.

