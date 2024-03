Hypo Vorarlberg verteidigt Kredite

BREGENZ. Mit der insolventen Signa-Gruppe um Rene Benko hat die Hypo Vorarlberg sieben Finanzierungen offen. Für alle Projekte gebe es Besicherungen, sagte Bankchef Michel Haller am Dienstag. Ob das Geld – das maximale Ausfallvolumen liegt bei 131,2 Millionen Euro – am Ende verloren geht, steht in den Sternen. Haller verteidigte die Kredite, die Vergabe sei nach gängigen Kriterien und Standards erfolgt. "Auf Basis damaliger Informationen konnte man sie vergeben", sagte er. Heute wäre ihm freilich lieber, man hätte es nicht gemacht. Mit Signa gab es seit 2000 Geschäftsbeziehungen.

In den nächsten Tagen entscheidet das Insolvenzgericht Innsbruck über den Insolvenzeröffnungsantrag der Finanz über Benkos Privatvermögen. Die Frist zur Vorlage weiterer Unterlagen lief zu Mitternacht ab.

