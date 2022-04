Hypo OÖ verdreifacht Gewinn

„Die strategische Neuausrchtung zeigt Wirkung“, sagt Kumpfmüller, Der Jahresüberschuss wurde mehr als verdreifacht. Und das ist nicht nur auf die Auflösung von Risikovorsorgen zurückzuführen. Das neu vereinbarte Finanzierungsvolumen im Wohnbau stieg um 38 Prozent auf rund 800 Millionen Euro, im frei finanzierten privaten Wohnbau wurden Kredite über 200 Millionen Euro abgeschlossen (plus 22 Prozent). Damit sei 1000 Familien der Traum vom Eigenheim ermöglicht worden, sagt der Hypo-Chef

Für die Hypo, die sich selbst als „Wohnbaubank Nummer eins“ bezeichnet, ist die geplante Verordnung für die Vergabe von Wohnbaukrediten mit strengeren Vorschriften, was Eigenkapital der Kreditnehmer und Laufzeit betrifft, „nicht sinnvoll“. Der Zweck der Regelung, die Immobilienpreise in den Griff zu bekommen, sei in anderen Ländern nicht erreicht worden, die Kennzahlen seien zu statisch. „Und wir schaffen sehr viel Bürokratie, weil Nationalbank und Finanzmarktaufsicht (FMA) das ja auch alles kontrollieren müssen“, sagt Kumpfmüller, der selbst lange FMA-Chef war. Schon jetzt gebiete die kaufmännische Vorsicht, beid er Kreditvergabe die Risiken enstprechend abzusichern.

Dass die Bank das beherrsche, zeige sich auch am geringen Stand der Risikovorsorgen von 14,1 Millionen Euro und an der unterdurchschnittlichen Kennzahl für faule Kredite (nicht einmal ein Fünftel des österreichischen Durchschnitts).

Die Hypo, die über elf Filialen (inklusive Zentrale) verfügt und unverändert rund 400 Menschen beschäftigt, hat nach eigenen Angaben beim Dienstleistungsgeschäft (etwa mit Wertpapierprovisionen), aber auch im neuen Kommerzbereich deutlich zulegen können. Die Bilanzsumme stieg um 4,3 Prozent auf 8,16 Milliarden Euro, die Kernkapitalquote beträgt 14,4 Prozent. Die Cost-Income-Ratio, die den Aufwand im Verhältnis zum Ertrag setzt, ging von 77,1 auf 61,8 Prozent zurück, ein Zeichen für steigende Ertragsstärke.

Den Eigentümern (mehrheitlich das Land Oberösterreich, zu gut 40 Prozent die Raiffeisen Landesbank Oberösterreich) werden sieben Millionen Euro (im Vorjahr drei Millionen Euro) Dividende überwiesen.