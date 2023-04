Hypo Oberösterreich erzielte Rekord bei privaten Wohnbaukrediten

Mit einem Neuvolumen von 211 Millionen Euro im privaten, frei finanzierten Wohnbau habe die Bank sogar einen Rekordwert erzielt, sagte Generaldirektor Klaus Kumpfmüller am Freitag. Bei einer leicht geringeren Bilanzsumme von 7,97 Milliarden Euro (2021: 8,16 Milliarden Euro) ging der Jahresüberschuss vor Steuern von 32,5 Millionen auf 40,1 Millionen Euro nach oben.

Auch bei den Wohnbaukrediten von 50.000 Bestandskunden merke die Hypo OÖ keine angespannte Lage. Maximal 300 seien mit einer oder mehreren Raten im Rückstand. Kumpfmüller hat den Eindruck, dass sich "seine" Kunden trotz Teuerungswelle Kredite weiter leisten können. So spüre man im ersten Quartal 2023 nur einen leichtes Minus im unteren einstelligen Prozentbereich bei den neuen Ausleihen. Als Erklärung für den gegenläufigen Trend bei der Hypo OÖ - österreichweit ging das Finanzierungs-Neuvolumen laut Kumpfmüller 2022 um zehn Prozent zurück - wurde in der Bilanzpressekonferenz eine "extrem gute Beratung" genannt. Aber auch die Tatsache, dass das Klientel der Bank Besserverdiener sei, spiele eine entscheidende Rolle.

Vielversprechend entwickle sich bei der Kreditvergabe der neue Schwerpunkt Kommerzkunden und Immobilienprojekte. Das Volumen wuchs von 560 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 750 Millionen Euro.

Ein deutliches Plus erzielte die Bank bei den Spar- und Girokonten, die Kundeneinlagen erhöhten sich 2022 um gut 18 Prozent auf einen neuen Rekordwert von 2,3 Milliarden Euro.

Immer wichtiger werde für die Hypo OÖ das Thema Nachhaltigkeit: Als einzige Bank in Österreich biete man laut Kumpfmüller entsprechende Produktschienen in allen Dienstleistungen an. So waren etwa ein Viertel der Neuabschlüsse von privaten Wohnbaukredite 2022 nachhaltige Finanzierungen.

Für die Eigentümer - Mehrheitseigentümer ist mit 50,57 Prozent das Land Oberösterreich - wird eine Dividende von 5,3 Millionen Euro ausgeschüttet, kündigte der Generaldirektor an.

