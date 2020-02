Hypo: Kumpfmüller ab August Vorstandschef

Klaus Kumpfmüller tritt seinen Posten als Vorstandsvorsitzender der Hypo Oberösterreich mit 10. August 2020 an: Das gab die Bank heute, Dienstag, in einer Aussendung bekannt. Die notwendige Abkühlphase für den Wechsel sei von den dafür zuständigen europäischen Institutionen sowie der Finanzmarktaufsicht (FMA) mit einer Dauer von sechs Monaten festgelegt worden. Kumpfmüller wird ab August gemeinsam mit Thomas Wolfsgruber das Vorstandsteam der Hypo Oberösterreich bilden.

Kumpfmüller war zuvor Co-Chef der FMA, diesen Posten hat er im Jänner niedergelegt. Er ist gebürtiger Schärdinger und hat seinen Wohnsitz in Leonding. Bereits vor seiner Tätigkeit in der FMA war er für die Hypo Oberösterreich tätig, und zwar als Chef der Großkundenbetreuung. Er tritt in der Hypo die Nachfolge von Andreas Mitterlehner an, der im November überraschend verstorben ist.