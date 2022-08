Hypo-Gewinn im Halbjahr leicht zurückgegangen 

Das gab die Bank heute, Dienstag, in einer Aussendung bekannt. „Mit unseren erfolgreichen Aktivitäten im Kundengeschäft haben wir die schwierigen externen Rahmenbedingungen sehr gut abfedern können“, wird Generaldirektor Klaus Kumpfmüller zitiert und spielt damit auf die allgemeine Konjunkturentwicklung in Zeiten von Pandemie und Krieg an. Kumpfmüller erwartet für das Gesamtjahr "ein gutes Ergebnis, das geringfügig unter dem Vorjahresniveau liegen sollte".

Das Finanzierungsvolumen stieg um 180 Millionen auf 5,78 Milliarden Euro. Zufrieden ist man vor allem mit dem Segment Großkunden (plus 6,5 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro) und mit den frei finanzierten Wohnbauprojekten (plus 16 Prozent auf 131 Millionen Euro). Dies unterstreiche „unsere Position als Wohnbaubank Nummer eins in Oberösterreich“, so Kumpfmüller.

Zwar schätzt die Hypo ihr Risiko im Ausleihgeschäft nach wie vor vergleichsweise gering ein, dennoch wurden als Vorsichtsmaßnahme die Kreditrisikovorsorgen erhöht: In der Bilanz werden zum 30. Juni dieses Jahres 16,3 Millionen Euro ausgewiesen, zum Jahreswechsel waren es 14,1 Millionen Euro.

Die Spar- und Giroeinlagen stiegen seit Jahreswechsel um 16,3 Prozent auf 2,26 Milliarden Euro. Der Zinsüberschuss vor Risikovorsorge erhöhte sich um 17 Prozent auf 34,4 Millionen Euro, das Provisionsergebnis um 2,9 Prozent auf 8,6 Millionen Euro. Die Bilanzsumme der Hypo Oberösterreich lag per 30. Juni bei 8,06 Milliarden Euro (31. Dezember 2021: 8,16 Milliarden Euro).