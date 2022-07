Juli-August 1922: Die Preise verdoppelten sich im Monatsintervall. Die Lebenshaltungskosten erreichten im Sommer 1922 das 14.000-fache der Vorkriegszeit. Das Geld, so spotteten die Karikaturisten, werde in Schubkarren in die Geschäfte gefahren. Bauern zündeten sich mit Geldscheinen ihre Zigarren an. Die einen verschwendeten ihr Geld bedenkenlos, andere verlagerten es ins Ausland.