Wer hat der Hygiene Austria (HA) erlaubt, "Made in Austria" auf die Masken zu schreiben? Niemand. Das muss auch keiner. "Grundsätzlich definiert die Rechtsordnung keine Regeln für die Verwendung der Herkunftsbezeichnung ‚Made in Austria‘", so die Wirtschaftskammer. Schindluder sollte man damit trotzdem nicht treiben. Das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) ermöglicht es Mitbewerbern oder Verbänden wie dem Verein für Konsumenteninformation, dagegen vorzugehen. Genau das hat der VKI vor.