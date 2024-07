"Hybridantrieb ist eine Art Schuhlöffel vom Verbrenner zum Elektroauto"

OÖN: Skoda erreichte im ersten Halbjahr in Österreich mit 12.073 Neuzulassungen und 8,9 Prozent Marktanteil Platz zwei in der Markenwertung. Das ist weniger als im Vorjahr. Woran lag’s? Sind Sie dennoch zufrieden? Markus Stifter: Es mag komisch klingen, aber ja, wir sind im Plan. Wir haben im ersten Halbjahr fünf neue Modelle eingeführt, was für unsere Handelsorganisation eine enorme Herausforderung darstellte. Trotz dieser Umstellungsphase liegen wir nur knapp unter den Zahlen des Vorjahres.