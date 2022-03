"Hybrid-Supermarkt" in Gaflenz geplant

Die UNIGruppe hat im Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende Februar) einen Gesamtumsatz von 432 Mio. Euro erwirtschaftet. Das ist nach einem Plus von 13 Prozent 2020/21 ein Minus von 1,8 Prozent, was man darauf zurückführt, dass im Jänner und Februar heuer mehr "normaler" Handel geöffnet war als im Vorjahr.

Unter dem Dach der Gruppe firmieren die Unimarkt Handelsgesellschaft mit rund 320 Mio. Euro Umsatz, der UNIGroßhandel (ehemals Pfeiffer Großhandel) und die UNILogistik (ehemals Pfeiffer Logistik). Die Gruppe zählt rund 3.000 Mitarbeiter, der Gewinn vor Steuern (EBT) lag 2021/22 bei 3 Mio. Euro. Nach 25 Mio. Euro im abgelaufenen Geschäftsjahr sollen in diesem 15 Mio. Euro investiert werden, die man vor allem in Nachhaltigkeit und Digitalisierung stecken will. U.a. werden neue Filialen mit Photovoltaik ausgestattet.

"Franchise-Filialen deutlich besser"

Eigentümer und Geschäftsführer Andreas Haider will auch in Zukunft verstärkt auf Franchise setzen. Die Franchise-Filialen würden deutlich besser performen als die eigenen, sagte er in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Den Grund sieht er darin, dass vieles auf kurzem Weg geschehe: "Der Unternehmer macht mit dem Produzenten oder Landwirt etwas aus. Wenn das Produkt funktioniert, bekommt es einen Platz im Regal". Aktuell werden 71 der 132 Standorte von Franchise-Partnern geführt. Dass die Unternehmer selbst Listungen durchführen dürfen, komme dem Anteil an regionalen Produkten zugute, die man auch weiter forcieren will.

Insgesamt ist heuer die Eröffnung von mindestens 5 neuen Standorten geplant. In Gaflenz ist ein Hybrid-Supermarkt vorgesehen: Vormittags ist die Filiale normal besetzt, am Nachmittag "ist man selbst der Kassier", so Geschäftsführer Robert Knöbl. Autonome UNIBoxen gibt es derzeit elf - neun in Oberösterreich und zwei in der Steiermark. Bis Ende 2022 will man die Zahl dieser Standorte verdoppeln. Sie sollen Versorgung in ländlichen Regionen, wo sich kein richtiger Supermarkt rechnet, schaffen. Bisher haben sich rund 20.000 Personen bei der dafür nötigen App registriert und können das Angebot somit nutzen.

Test mit Mjam

Hoffnungen setzt man bei der UNIGruppe auch in das Online-Geschäft: Zwar erwirtschaftet es erst rund 1 Prozent des Umsatzes, aber man geht davon aus, dass es auch nach Corona weiter zunehmen wird. Hat man sich damit bisher vor allem auf den ländlichen Raum konzentriert, will man nun auch das urbane Gebiet verstärkt in den Fokus nehmen, dazu läuft ein Test mit mjam.

Die Unik, eine 50-50-Kooperation zwischen Unimarkt und dem Handelshaus Kiennast, die Convenience-Versorgung für Tankstellen, Bäckereien etc. liefert, machte heuer einen Lieferumsatz von 12 Mio. Euro und hat im Jänner 2022 den Lebensmittelgroßhändler Lekkerland übernommen. Die Genehmigung der Wettbewerbsbehörde für den Deal habe man bereits, das Closing soll im Juni erfolgen, so Haider.

Neu ist die - bereits vor Corona geplante, dadurch aber immer wieder verschobene - eigene Fachmesse der UNIGruppe. Sie ist nach Unternehmensangaben die größte Messe für selbstständige Lebensmittelhändler in Österreich. Rund 100 Aussteller, 400 Unternehmer und etwa 1.000 Besucher soll die Veranstaltung am 16. und 17. März in Wels zählen.