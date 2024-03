Hunger nach fossiler Energie ungebremst

Auf der UN-Klimakonferenz COP28 im Dezember hatten sich fast 200 Länder auf die Forderung nach einer Abkehr von fossilen Brennstoffen und einer Verdreifachung der Kapazitäten für erneuerbare Energien in diesem Jahrzehnt verständigt. Die Öl- und Gasindustrie hält dennoch größtenteils an ihren Ausbauplänen fest, wie die Denkfabrik Carbon Tracker am Mittwoch feststellte.

Sie hatte die Klimaschutz-Bemühungen der 25 weltgrößten Öl- und Gaskonzerne untersucht.

Keiner der 25 größten Öl- und Gaskonzerne der Welt ist einer Untersuchung zufolge beim Klimaschutz auf Kurs. "Unsere Ergebnisse zeigen, dass die Industrie weit hinter dem zurückbleibt, was sie tun müsste, um sich an die Ziele des Pariser Abkommens anzupassen", hieß es im Bericht.

Es wurden Noten von A bis H verteilt. Die beste Note – ein D – bekam demnach das britische Unternehmen BP wegen seines, zuletzt wieder abgeschwächten Vorhabens, bis 2030 seine Produktion zu senken. Am unteren Ende der Skala finden sich der saudi-arabische Konzern Saudi Aramco, Brasiliens Petrobras und ExxonMobil, USA.

