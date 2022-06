Hunderte Passagiere blieben am Boden

Am Wochenende wurden kurzfristig Flüge von und nach Salzburg der Lufthansa-Tochter Eurowings gestrichen, etwa jene nach Köln, Korfu oder Lamezia Terme in Kalabrien.

Sonntagfrüh mussten deshalb laut Augenzeugen Hunderte Passagiere, teilweise Familien mit Kindern, am Boden bleiben.

Grund für das Chaos ist Personalmangel bei den Fluglinien. Es fehlen Mitarbeiter an den Schaltern, bei den Passagierkontrollen, bei der Flugzeugabfertigung und bei den Flugbegleitern. Grund für den Personalmangel ist Corona, so hätten sich in den Lockdowns viele beruflich umorientiert. Deshalb wird von den Fluglinien geraten, sich vor Abflug mit Reisebüro oder Veranstalter in Verbindung zu setzen, ob der Flug planmäßig stattfindet. Dazu sollte man mehr Zeit am Flughafen einplanen, da das Einchecken länger dauern kann.