Hund und Katz sind in Österreich ein Millionengeschäft

Die Österreicher sind Haustier-Fans, und das schlägt sich auch in den Ausgaben für Futter, Pflege- und Zubehörprodukte nieder: Rund vier Millionen Heimtiere hat es 2018 in Österreich gegeben, mehr als zwei Millionen davon sind Katzen. Die Katzen sind es auch, die den Futtermarkt dominieren: Mehr als 300 Millionen Euro wurden im Vorjahr mit Katzenfutter umgesetzt, wie aus einer Aussendung der Wirtschaftskammer Wien vom Mittwoch hervorgeht. Noch spendierfreudiger sind die Hundehalter: 827.000 Hunde hat es im Vorjahr gegeben, 215 Millionen Euro wurde mit Hundenahrung umgesetzt. Im europäischen Zoofachhandel wurden 2018 5,19 Milliarden Euro umgesetzt. Die meisten Haustiere gibt es in Russland mit 50 Millionen.

Rund 1000 Mitarbeiter sind im österreichischen Zoofachhandel beschäftigt.