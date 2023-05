Hummer: „30 Stunden zu arbeiten, löst keine Probleme“

Das Wohlstands- und Sozialniveau in Österreich auch in den kommenden Jahren zu erhalten und gleichzeitig weniger zu arbeiten, werde sich nicht ausgehen, sagte Hummer heute, Dienstag, bei einem Pressegespräch in Linz.

Für Betriebe sei der Arbeitskräftemangel schon jetzt der größte Hemmschuh, das Problem werde sich in den nächsten Jahren verschärfen, wenn die Generation der „Babyboomer“ in Pension gehe und weniger junge Menschen nachrücken. Laut Prognosen der Forschungsinstitute Wifo und Synthesis klafft im Jahr 2040 zwischen Arbeitskräfteangebot und -nachfrage eine Lücke von 363.000 Menschen.

Verkürzte Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich sei „Brandbeschleuniger“

Diese Lücke zu füllen, sei mit Vorschlägen wie Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich oder der Forderung nach höherem Arbeitslosengeld nicht zu erreichen, kritisierte Hummer. „Wenn alle nur noch 30 Stunden arbeiten, löst das keine Probleme.“ Verkürzte Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich sei ein „Brandbeschleuniger“ und setze Beschäftigte unter Druck, die bereits am Limit seien, und die Forderung nach höherem Arbeitslosengeld verfestige die Arbeitslosigkeit noch weiter. Gegen flexiblere Arbeitszeitmodelle sei aber nichts einzuwenden, hier seien auch die Unternehmen gefordert.

Hummer und Wirtschaftskammer-Direktor Gerald Silberhumer forderten von der Politik, mehr Anreize zu setzen, um Menschen in Beschäftigung zu bringen und zu halten. Dies umfasse bessere Kinderbetreuung, steuerliche Absetzbarkeit von Kinderbetreuungskosten, eine Senkung der Lohnnebenkosten für ältere Mitarbeiter und jene, die auch nach ihrem eigentlichen Pensionsantrittsalter noch arbeiten wollten, Überstunden zu attraktivieren und die Rot-Weiß-Rot-Card weiterzuentwicklen, um mehr internationale Arbeitskräfte ins Land zu holen.

Die Forderungen will die Wirtschaftskammer demnächst in einer bundesweiten Informationskampagne präsentieren. Als Testimonials dienen heimische Firmenvertreter.

Autor Martin Roithner Redakteur Wirtschaft Martin Roithner