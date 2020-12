Hotels und Gastro wollen endlich Planbarkeit

Statt am 7. Jänner dürfen Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe voraussichtlich erst am 18. Jänner öffnen. "Die neuerliche Verschiebung der Wiedereröffnung ist für Unternehmen, die sich auf diesen Termin vorbereitet haben, genauso ein Rückschlag wie für ihre Mitarbeiter", so die Hoteliervereinigung. Auch der 18. Jänner sei kein Fixtermin, weil niemand wisse, wie sich die Pandemie entwickle. Dabei bräuchten sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer dringend Planbarkeit.

Forderung nach Umsatzersatz

Die Präsidentin der Hoteliervereinigung, Michaela Reitterer, fordert, dass der Umsatzersatz auch im Jänner nahtlos weitergeführt wird. Nur so könnten Arbeitsplätze in hart getroffenen Regionen gerettet werden. Die 70 Prozent Verlustersatz, die seit dieser Woche als neue Hilfe beantragt werden können, würden zur Bewältigung des Lockdowns nicht ausreichen.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.