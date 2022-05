Zu Jahresbeginn waren die Urlauber noch unsicherer. "Inzwischen wird wieder fix gebucht, die flexiblen Stornobedingungen sind nicht mehr so wichtig. Die Österreicher wissen, der Sommerurlaub wird was", berichtet Gottfried Math, Geschäftsführer von TUI Österreich. Die Reiselust und der Nachholwunsch seien so groß, dass TUI seine Linz-Angebote ausgeweitet bzw. Sommer-Starts vorverlegt habe. So wird Rhodos seit Mitte Mai angeflogen – die ersten Kontingente seien voll gewesen.