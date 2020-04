Dieses Datum hat gestern Tourismusministerin Elisabeth Köstinger bekannt gegeben. Die Restaurants bekamen Vorgaben für die Abstände: Vier Erwachsene mit ihren Kindern dürfen an einem Tisch sitzen, hier darf der Ein-Meter-Abstand, der sonst weiter gilt, unterschritten werden, heißt es im Papier des Ministeriums. Das Ausschenken an Bars ist weiter nicht erlaubt. Tischreservierungen sind erforderlich. In geschlossenen Freizeiteinrichtungen gilt eine Beschränkung von zehn Quadratmeter pro Besucher.