Hotelplattform Trivago wegen Irreführung verurteilt

Mehr als 80 Prozent der Österreicher nützen bereits Vergleichsportale im Internet. Dass die angezeigten Ergebnisse nicht immer wertfrei dargestellt werden, hat jetzt ein Gerichtsurteil in Australien bestätigt. Der deutsche börsenotierte Hotelsuchmaschinenbetreiber Trivago wurde von der australischen Wettbewerbs- und Verbraucherschutz-Kommission wegen Irreführung von Verbrauchern verurteilt. Die Suchmaschine zeige – anders als Trivago in Werbeanzeigen und auf der Webseite selbst behaupte – nicht die günstigsten Hotels an, sondern die, von denen das Unternehmen die höchsten Provisionen bekomme, lautete die Urteilsbegründung. Trivago räume jenen Kunden Vorrang ein, die die höchsten Provisionen zahlen, so die Verbraucherschutzkommission. Deshalb würden Touristen auf die Seiten der Werbekunden gelenkt, die Trivago und nicht ihnen selbst am meisten nutzen.

Auf der deutschen Trivago-Webseite steht (mittlerweile?) eine Erklärung, wie die Rankings zustande kommen. Ein "dynamischer Algorithmus" bestimme die Reihung der Ergebnisse. In diesen flössen Reiseziel und Aufenthaltsdaten ein, jedoch "berücksichtigen wir die Höhe der Vergütung, die Buchungsseiten an uns zahlen, wenn ein User bei uns auf ihr Angebot klickt". Möglicherweise seien unter "Mehr Angebote" noch günstigere Unterkünfte als die unmittelbar ausgeworfenen "Top-Angebote" zu finden, räumt die Plattform ein.

Die heimischen Hoteliers reagieren erfreut auf das Urteil. "Trivago arbeitet weltweit gleich, doch unser Konsumentenschutz bleibt still. Vielleicht sollte auch die Arbeiterkammer statt Preisvergleichen für Leberkäse einmal beim Online-Betrug im großen Stil genauer hinsehen", schimpfte Markus Gratzer, Generalsekretär der Österreichischen Hoteliervereinigung.

Mehr zum Thema lesen Sie im Kommentar von Dietmar Mascher.