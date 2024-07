Hoteliers und Gastronomen sind "zufrieden, aber nicht euphorisch"

Seen, Berge: Oberösterreich bietet eine breite Palette.

Im Osten von Österreich ist heute Ferienhalbzeit, auch im Rest von Österreich ist die Urlaubssaison in vollem Gang. Die Wirtschaftskammer Österreich hat dies am Dienstag zum Anlass genommen, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Die Stimmungslage sei gut, aber nicht so euphorisch wie im Vorjahr, sagte Johann Spreitzhofer, Obmann des Fachverbands Hotellerie: 70 Prozent der Hotels und Gastrobetriebe seien mit dem bisherigen Verlauf zufrieden.