Homeoffice: Bald schon vom Ferienort aus möglich?

Als das Maßnahmenpaket für Homeoffice im April 2021 in Kraft trat, war das Arbeiten von zuhause aus hauptsächlich ein Phänomen der Pandemie. Erstmals wurden Regelungen für die Vereinbarung von Homeoffice sowie arbeits- und steuerrechtliche Bestimmungen festgelegt. So müssen die digitalen Arbeitsmittel vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt werden.

Mittlerweile gehört "Remote-Work" für viele Betriebe zum Alltag und ist für Beschäftigte nicht mehr wegzudenken. Das zeigt eine Studie des Arbeitsministeriums, die Minister Martin Kocher am Montag präsentierte. Ziel war die Evaluierung des Pakets und die Untersuchung der gelebten Homeoffice-Praxis. Rund 1500 Arbeitnehmer und mehr als 500 Unternehmen wurden dazu von November 2022 bis Juni 2023 befragt. Die Nutzung von Homeoffice ist bei Arbeitnehmern von 16,3 Prozent vor der Pandemie auf rund 25 Prozent gestiegen, damit liegt Österreich über dem EU-Durchschnitt. Im Durchschnitt wird ein bis zwei Tage pro Woche von zuhause aus gearbeitet, in der Finanz- oder IT-Branche ist der Anteil oft wesentlich höher.

Der größte Vorteil, sowohl für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, ist der Wegfall von Pendelzeiten. Entgegen anderslautender Befürchtungen habe sich die Produktivität nicht verschlechtert, sagte Kocher. Laut der Studie gaben 60 Prozent der Befragten mit Betreuungspflichten an, durch Homeoffice mehr Stunden arbeiten zu können. Die Arbeit von zuhause hat jedoch auch Schattenseiten: Vor allem Frauen mit Kindern geben an, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben im Homeoffice verschwimmen.

Wunsch nach Weiterentwicklung

Rund 58 Prozent der Beschäftigten würden gerne auch von wo anders als ihrem Wohnort aus arbeiten. Diese Flexibilisierung hält auch die Hälfte der Arbeitgeber für wünschenswert. Das ist mit den derzeitigen gesetzlichen Regelung aber nur sehr begrenzt vorgesehen, es stellen sich Versicherungs- und Haftungsfragen. Arbeitsminister Kocher will sich noch in dieser Woche bei einem Treffen mit den Sozialpartnern darüber austauschen und die Möglichkeiten für Homeoffice erweitern.

Eine Herausforderung stellt grenzüberschreitendes Homeoffice - zum Beispiel die Arbeit für einen oberösterreichischen Betrieb, wenn man in Deutschland wohnt - dar. Seit 1. Juli ist nun ein EU-Abkommen in Kraft, dass es den Beschäftigten ermöglicht bis zu 50 Prozent ihrer Arbeitszeit in einem anderen EU-Land abzuleisten und weiterhin in Österreich versichert zu bleiben. Von Österreichs Nachbarländern sind bisher Deutschland, die Schweiz, Tschechien, die Slowakei und Liechtenstein dem Abkommen beigetreten.

Acht von zehn Befragten schätzen die Änderungen, die das Homeoffice-Pakte gebracht hat. Das Ministerium sieht aber noch Informationsbedarf: So sind die Inhalte zwar 90 Prozent der Arbeitgeber bekannt, unter Arbeitnehmern ohne Belegschaftsvertretung weiß jedoch nur etwas mehr als die Hälfte davon.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner