Holzmann: "Inflation bereitet mir schlaflose Nächte"

Derzeit wiesen die ökonomischen Modelle zwar darauf hin, dass die starke Teuerung nur temporär ist. Aber wenn die Inflationsrate nicht oder nur sehr flach runtergehe, "dann haben wir wahrscheinlich ein Problem."

Am Ende des Planungshorizonts der EZB 2023 soll die Inflationsrate wieder unter zwei Prozent sein, so Holzmann. Aus geldpolitischer Sicht sei daher momentan kein Handlungsbedarf für eine Zinsanhebung gegeben.

Allerdings müsse nun genau beobachtet werden, wie sich die Teuerungsraten in den kommenden Quartalen weiterentwickeln, und man müsse diese Entwicklung auch möglichst gut antizipieren. Die EZB müsse im kommenden Jahr bei ihren Entscheidungen "auf Sicht fahren".

Zu bedenken sei in diesem Zusammenhang auch, wie die Inflation derzeit berechnet wird und ob hier Anpassungen nötig seien, sagte Holzmann. Beispielsweise werde auf EU-Ebene überlegt, die Kosten für selbst genutztes Wohneigentum in die Messung aufzunehmen. Bisher ist dies nicht enthalten, die Mietkosten fließen jedoch sehr wohl in die Inflation ein. Derartige Anpassungen seien jedoch nicht in naher Zukunft, sondern frühestens in den nächsten drei bis fünf Jahren zu erwarten, so Holzmann.