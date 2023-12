Holzhaider wird doch der neue Bau-Innungsmeister

Oberösterreich bekommt einen neuen Innungsmeister für das Baugewerbe mit knapp 3000 Mitgliedsbetrieben. Wolfgang Holzhaider (54, Bild), Chef des gleichnamigen Unternehmens in St. Oswald bei Freistadt, wird nächsten Herbst die Funktion von Norbert Hartl (Schmid Baugruppe in Frankenburg) übernehmen und den Wirtschaftsbund als Listenerster in die Wirtschaftskammer-Wahl 2025 führen. Hartl kann nach drei fünfjährigen Perioden laut Gesetz nicht mehr als Innungsmeister antreten.