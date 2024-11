Holz, Pferde und Mode: Einzigartiges Handwerk aus Oberösterreich

Im Messezentrum Wels wurden in dieser Woche die Gewinner des heurigen Handwerkspreises von der Wirtschaftskammer Oberösterreich ausgezeichnet. In den Kategorien "Innovation und Digitalisierung", "Kooperation und Teamwork", "Nachhaltigkeit und Ökologisierung" sowie "Tradition und Moderne" wurden insgesamt 12 heimische Betriebe prämiert: Vom Handwerksbetrieb bis hin zu Solo-Selbstständigen. Kunstwerk im Hohen Haus: Ein Stück aus der Traunviertler Gemeinde Kirchham gibt es im Parlament in