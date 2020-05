Hohes sechsstelliges Investment für Paschinger Start-up

250 Unternehmenskunden in sieben Ländern vertrauen auf hello again. Bei den Apps des Start-ups geht es darum, Kunden mit Treue-Clubs zu binden, diese zu Markenbotschaftern zu machen sowie mit Analyse-Tools die Kundenzufriedenheit zu erheben.

Das nun investierte Geld kommt von bekannten Gesichtern in der Start-up-Szene: Der Business Angel Hansi Hansmann sowie die deutsche fentus steigen neu ein, die bestehenden Investoren - 8eyes Gmbh der Runtastic-Gründer sowie die Foxyflo Gmbh von Florian Gschwandtner und hello-again-Geschäftsführer Franz Tretter - ziehen mit. Zudem investiert Gschwandtner direkt in hello again.

Das Geld soll in die Weiterentwicklung der Technologie und die internationale Expansion fließen, kündigt Tretter an. Der Firmenchef war früher bei Runtastic und als Chef von szene1.at tätig.

Weil das Unternehmen rasch wächst, steht zudem ein Ortswechsel bevor. Die Zentrale wird im Juni von Pasching nach Leonding verlagert. Dort besteht 500 Quadratmeter Platz für 32 Mitarbeiter. Vertriebsbüros gibt es auch in Wien und München.