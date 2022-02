Jahrelang verkaufte die Immobiliengruppe PFS mit Sitz in Linz über das so genannte Bauherrenmodell erfolgreich Projekte in Wien, Graz, Kitzbühel oder Gran Canaria. Durchaus prominente Investoren aus Oberösterreich investierten ihr Geld. Im Mai 2013 schlug der Wind um: Es gab die erste Großrazzia an Firmenstandorten wegen des Verdachts des Steuerbetrugs.Heute, neun Jahre später, liegen die rechtskräftigen Urteile in dieser Causa vor, geht aus einer Mitteilung des Finanzministeriums hervor.