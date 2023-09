Hohe Sparzinsen bei kurzen Bindungen

Deutlich höhere Zinsen als im Vorjahr gibt es für gebundene Spareinlagen in Österreich. Das teilte die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) am Freitag mit, einen Tag nach der zehnten Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) in Folge.

Im Schnitt betrugen die Zinsen für neue gebundene Spareinlagen im Juli 2,85 Prozent – um 2,44 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Wobei schon kurze Bindungsfristen reichen, um eine deutlich höhere Verzinsung zu bekommen. Für drei bis sechs Monate gab es eine Verzinsung von 2,72 Prozent. Wer das Geld für zwei Jahre gebunden hat, erhielt im Juli durchschnittlich 2,96 Prozent.

Die Leitzinserhöhungen würden sich bei Sparguthaben ähnlich stark auswirken wie bei neu vergebenen Krediten, erklärte die OeNB. Für alle Kreditverwendungszwecke lagen die Darlehenszinsen im Juli bei durchschnittlich 5,03 Prozent, was einem Anstieg um 2,83 Prozentpunkte entspricht.

Bei täglich fälligen Spareinlagen nahmen die Zinsen aber in weitaus geringerem Ausmaß zu. Durchschnittlich gab es hier im Juli 0,69 Prozent Zinsen, was 0,63 Prozentpunkte Anstieg im Vergleich zum Vorjahr bedeutet.

Auch wenn die täglich fälligen Einlagen mit rund 199 Milliarden Euro in etwa doppelt so hoch sind wie die gebundenen Sparguthaben (96,4 Milliarden), so wirken sich die höheren Zinsen bereits aus. Die täglich fälligen Einlagen gingen innerhalb eines Jahres um sieben Prozent zurück, während die gebundenen Sparguthaben um 18,6 Prozent stiegen.

EZB: Zinssenkung kein Thema

Die EZB wird laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde die Zinsen so lange wie nötig hoch halten, um die Inflation zurückzudrängen. Eine Zinssenkung stehe nicht zur Debatte, sagte sie nach einem Treffen der Euro-Finanzminister in Santiago de Compostela. Ihr Stellvertreter Luis de Guindos trat Spekulationen an der Börse auf mögliche erste Zinssenkungen Mitte 2024 entgegen. Das sei "eine Wette", die richtig oder falsch sein könne.

Der Zinsgipfel könnte vorerst erreicht sein. "Wir glauben, dass die jüngste Erhöhung des Zinsniveaus, wenn es für einige Zeit beibehalten wird, ausreichen könnte, um die Inflation dem Zwei-Prozent-Ziel anzunähern", sagte de Guindos.

