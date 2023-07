Hohe Schulden bei Pleitefirmen in Oberösterreich

Die Insolvenzverfahren in Oberösterreich werden größer: Sie nehmen von der Zahl her leicht zu (von 141 auf 148), beim Schuldenausmaß gibt es eine Verdopplung. Das zeigt die Halbjahresauswertung des AKV Europa. Die Pleiten des ersten Halbjahres in Oberösterreich sind auch im bundesweiten Vergleich vorn dabei: Beim Generatorenbauer Hitzinger läuft die Anmeldefrist für Gläubiger noch, doch schon die Eigenangaben des Unternehmens zeigen mit fast 30 Millionen Euro hohe Verbindlichkeiten, das ist